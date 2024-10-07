"Покусали до крови": в Одессе бездомный спас пенсионерку и ее собаку от квадроберов (ВИДЕО)

В Одессе произошло шокирующее событие: бездомно помог спасти пенсионерку и ее маленькую собаку от группы "квадроберов". Инцидент произошел на Древней площади ранним утром, когда женщина прогуливалась со своим любимцем. Об этом случае в соцсетях рассказала женщина, якобы ставшая свидетелем данной ситуации.



Квадробер. Фото из открытых источников

Очевидец рассказывает, что увидела двух подростков в масках, капюшонах с ушами и хвостами, напавшими на пожилую женщину и ее собаку. Подростки, в возрасте около 12-14 лет, начали "лаять" на пенсионерку, пытаясь ее напугать, и даже схватили ее за ноги. Когда собака принялась защищать хозяйку, они переключились на нее и покусали до крови.

Напавшие на эту бабушку начали лаять на нее за ноги хватать, а она чуть-чуть инфаркт не получила. Потом собака стала лаять на них и они напали на собаку, они ее кусают стали они покусали ее до крови, – сказала женщина на видео.

На призывы о помощи отозвался лишь беспризорный мужчина, случайно находившийся рядом. Он стал бросать бутылки в сторону нападающих, что заставило их скрыться.

Когда они меня увидели они вставали на четвереньках и погнали точно как какие-то зверюшки в сторону Водопровода так быстро. Боже, эта собака скулит, бабка плачет, это просто ужас, – добавила женщина.





Впрочем, следует отметить, что в полиции данную информацию не подтверждали.



Напомним, в последнее время квадробика стремительно набирает популярность среди детей и подростков по всему миру. В Украине этот тренд еще не так популярен или еще не замечен, но в других странах вызывает беспокойство и взрослые даже обратились к омбудсменам с просьбами запретить этот восторг. Все что следует знать о квадроберах читайте в материале "Комментарии".

