"Покусали до крови": в Одессе бездомный спас пенсионерку и ее собаку от квадроберов (ВИДЕО)

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Амбарцумян Анна
В Одессе произошло шокирующее событие: бездомно помог спасти пенсионерку и ее маленькую собаку от группы "квадроберов". Инцидент произошел на Древней площади ранним утром, когда женщина прогуливалась со своим любимцем. Об этом случае в соцсетях рассказала женщина, якобы ставшая свидетелем данной ситуации.
Квадробер. Фото из открытых источников
Очевидец рассказывает, что увидела двух подростков в масках, капюшонах с ушами и хвостами, напавшими на пожилую женщину и ее собаку. Подростки, в возрасте около 12-14 лет, начали "лаять" на пенсионерку, пытаясь ее напугать, и даже схватили ее за ноги. Когда собака принялась защищать хозяйку, они переключились на нее и покусали до крови.
На призывы о помощи отозвался лишь беспризорный мужчина, случайно находившийся рядом. Он стал бросать бутылки в сторону нападающих, что заставило их скрыться.
Впрочем, следует отметить, что в полиции данную информацию не подтверждали.
Напомним, в последнее время квадробика стремительно набирает популярность среди детей и подростков по всему миру. В Украине этот тренд еще не так популярен или еще не замечен, но в других странах вызывает беспокойство и взрослые даже обратились к омбудсменам с просьбами запретить этот восторг. Все что следует знать о квадроберах читайте в материале "Комментарии".
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