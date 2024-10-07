logo

BTC/USD

63299.60

ETH/USD

2440.22

LTC/USD

65.31

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Одесса "Покусали до крови": в Одессе бездомный спас пенсионерку и ее собаку от квадроберов (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Покусали до крови": в Одессе бездомный спас пенсионерку и ее собаку от квадроберов (ВИДЕО)

Бездомный спас пенсионерку и ее собаку от агрессивных "квадроберов" в Одессе

сегодня, 16:52 comments4128
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

В Одессе произошло шокирующее событие: бездомно помог спасти пенсионерку и ее маленькую собаку от группы "квадроберов". Инцидент произошел на Древней площади ранним утром, когда женщина прогуливалась со своим любимцем. Об этом случае в соцсетях рассказала женщина, якобы ставшая свидетелем данной ситуации. 

"Покусали до крови": в Одессе бездомный спас пенсионерку и ее собаку от квадроберов (ВИДЕО)

Квадробер. Фото из открытых источников

Очевидец рассказывает, что увидела двух подростков в масках, капюшонах с ушами и хвостами, напавшими на пожилую женщину и ее собаку. Подростки, в возрасте около 12-14 лет, начали "лаять" на пенсионерку, пытаясь ее напугать, и даже схватили ее за ноги. Когда собака принялась защищать хозяйку, они переключились на нее и покусали до крови.

Напавшие на эту бабушку начали лаять на нее за ноги хватать, а она чуть-чуть инфаркт не получила. Потом собака стала лаять на них и они напали на собаку, они ее кусают стали они покусали ее до крови, – сказала женщина на видео.

На призывы о помощи отозвался лишь беспризорный мужчина, случайно находившийся рядом. Он стал бросать бутылки в сторону нападающих, что заставило их скрыться.

Когда они меня увидели они вставали на четвереньках и погнали точно как какие-то зверюшки в сторону Водопровода так быстро. Боже, эта собака скулит, бабка плачет, это просто ужас, – добавила женщина.


Впрочем, следует отметить, что в полиции данную информацию не подтверждали. 

Напомним, в последнее время квадробика стремительно набирает популярность среди детей и подростков по всему миру. В Украине этот тренд еще не так популярен или еще не замечен, но в других странах вызывает беспокойство и взрослые даже обратились к омбудсменам с просьбами запретить этот восторг. Все что следует знать о квадроберах читайте в материале "Комментарии".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/i_comments/12247
Теги:

Новости

Все новости