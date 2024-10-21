Отопительный сезон в Одессе: когда ждать тепло в домах

В ноябре в Одессе начнется отопительный сезон, об этом стало известно во время пресс-конференции, которую провели заместитель Одесского городского головы Анна Позднякова и директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Валерий Иванов. Представители городских властей обсудили готовность города к холодному периоду, а также особенности запуска отопления.

Отопительный сезон. Фото: Freepik

Как отметил Валерий Иванов, все котельные города уже готовы к началу отопительного сезона. Произведены необходимые ремонтные работы: опрессовка котлов и теплосетей, а также устранение всех обнаруженных повреждений. Это значит, что Одесса полностью готова к обеспечению жителей теплом в холодный период.

Анна Позднякова уточнила, что дата начала отопительного периода, то она зависит от погоды: согласно законодательству, отопление включается после распоряжения городского головы, если в течение трех дней среднесуточная температура не превышает 8°C. По прогнозам Гидрометцентра, такие температуры следует ожидать уже в ноябре.

В первую очередь теплом будут обеспечены социальные объекты, после чего начнется подключение жилых домов.

Тариф на тепло

В отопительном сезоне 2024-2025 годов тариф на тепло для населения не будет повышаться. Это стало возможным благодаря тому, что Кабинет Министров Украины продлил действие специальных обязанностей на рынке природного газа до 15 апреля 2024 года. Это означает, что компания "Нафтогаз" и дальше будет продавать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене. Этот тариф был установлен Кабинетом Министров Украины для обеспечения стабильности цен на тепло для населения в условиях военного положения.

Напомним, в Украине идет процесс подключения теплоснабжения к объектам социальной инфраструктуры в рамках подготовки к отопительному сезону. Этот этап чрезвычайно важен, ведь позволяет выявить и исправить недостатки до начала холодов.