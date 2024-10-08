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Очередной скандал в центре комплектования Одессы: детали от ГБР

ГБР раскрыло схему уклонения от мобилизации в одесском центре комплектования

сегодня, 12:31
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Амбарцумян Анна

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили сотрудника Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы, организовавшего нелегальную схему для мужчин, которые стремились избежать мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Очередной скандал в центре комплектования Одессы: детали от ГБР

Схема уклонения от мобилизации. Фото: ГБР

Преступная схема действовала с марта 2023 года. Сотрудник центра, используя свой доступ к электронной базе "Оберег", за взятки в размере от 4 до 7 тысяч долларов США вносил фальшивые данные о непригодности мужчин к военной службе. Это позволяло им избегать мобилизации и уезжать за границу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В настоящее время ГБР занимается идентификацией всех лиц, воспользовавшихся этой незаконной схемой.

Сотрудник центра уведомлен о подозрении по части 5 статьи 361 Уголовного кодекса Украины, касающейся несанкционированного вмешательства в работу информационных систем. Санкции за это преступление предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследованием руководит Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Напомним, Харьковский суд признал 39-летнего жителя виновным в уклонении от военной службы во время мобилизации. Киевская окружная прокуратура города Харькова поддержала обвинение, в результате чего мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-chergovu-shemu-zarobitku-na-mobilizacii-v-odeskomu-centri-komplektuvannya#gallery
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