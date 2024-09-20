"Нужно поставить точку": памятник Пушкину в Одессе будет снесен

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Амбарцумян Анна
Исторический монумент, который десятилетиями стоял на одном из самых известных бульваров Одессы, скоро исчезнет. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, начат процесс демонтажа памятника Александру Пушкину.
Памятник Пушкину в Одессе. Фото из открытых источников
Это решение явилось итогом длительных общественных дебатов и обращений общественности. Идея сноса памятника предстала еще до полномасштабного вторжения России, однако реализация этого шага была отложена. С началом войны вопрос декоммунизации и деколонизации приобрел особую остроту, а требование демонтировать памятники российским деятелям, в частности Пушкину, стало еще более актуальным.
Следует отметить, что именно в Одессе поэт написал значительную часть своего романа "Евгений Онегин". Однако, учитывая исторический контекст и современные реалии, местные власти решили, что памятник Пушкину больше не соответствует ценностям украинского общества.
Напомним, в ноябре 2023 года Кабинет Министров исключил памятник Пушкину из государственного реестра, что дало возможность местным властям его демонтировать. Однако историко-топонимическая комиссия Одессы по-прежнему рекомендует оставить памятник на его месте.
Также "Комментарии" писали, что городской голова Одессы Геннадий Труханов отреагировал на дискуссии по сносу постаментов генералу Михаилу Воронцову и российскому писателю Александру Пушкину. По словам мэра Одессы, памятники этим российским деятелям нужны городу.
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