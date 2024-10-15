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Неудачный побег: в Одесской области мужчина пытался доплыть в Молдову

Пограничники задержали мужчину в гидрокостюме

сегодня, 12:38
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Амбарцумян Анна

На Одесчине, недалеко от Кучурганского лимана, пограничники Подольского отряда задержали 23-летнего мужчину из Донбасса, пытавшегося вплавь пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Неудачный побег: в Одесской области мужчина пытался доплыть в Молдову

Схема выезда за границу. Фото ГПСУ

Псевдодайвер планировал побег ночью и получил советы от знакомого из приграничья, который посоветовал ему купить гидрокостюм и спасательный круг для хранения личных вещей. За такие "консультации" он заплатил 300 долларов США.

Однако пограничники обнаружили и задержали мужчину еще на этапе подготовки к погружению, когда тот только начал свою неудачную попытку пересечь лиман. Задержание, вероятно, спасло ему жизнь, поскольку ночью температура упала до 3-5 градусов, а вода – до 10-15 градусов.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП.

Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.

Кроме того, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке.



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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/44427-na-berezi-kuchurganskogo-limanu-prikordonniki-zatrimali-psevdodajvera
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