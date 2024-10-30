Массированная ракетная атака по Одесчине: в регионе раздаются взрывы

В Одессе и области объявлена воздушная тревога. В регионе был слышен повторный взрыв. Опасность повторного запуска ракеты все еще сохраняется. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Ракеты. Фото из открытых источников

Ракета с юго-запада направление Одесса! Группа ракет с юга вдоль побережья Черного моря в направлении Залива-Одессы! Группа ракет с юга вдоль побережья Черного моря в направлении Одессы. Ракета на Залив! – говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

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Напомним, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

Кроме того, в ночь на 25 сентября 2024 года российские войска снова атаковали Одесщину, применив четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные с воздушного пространства над Черным морем, и 32 ударных беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано, что пуски дронов производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Для отражения вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Во время противовоздушного боя удалось сбить 28 ударных дронов "Shahed" и четыре управляемые ракеты Х-59/69.