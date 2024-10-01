13 спецбашен в Одесской области будут блокировать российский телесигнал, - Кипер

В Одесской области стартовал обширный проект, направленный на установку специализированных башен для блокировки российского телесигнала. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в интервью Укринформу.



Олег Кипер. Фото из открытых источников

По словам Кипера, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины завершает работы по установке 13 башен, которые будут размещены вдоль границы с Приднестровским регионом Молдовы.

Госспецсвязь над этим работает, они завершают установку 13 башен вдоль границы с Приднестровьем и будут их тестировать. Но случается, что сигнал включается из Крыма и Румынии, отметил Олег Кипер.

Этот проект является составной частью более широкой инициативы украинского правительства по противодействию информационной агрессии. Ранее Кабинет Министров выделил более 150 миллионов гривен для блокирования телесигнала из России и Белоруссии. По словам представителя Правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, эти средства будут направлены на создание и обслуживание системы специального радиовещания в девяти областях Украины, среди которых Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Винницкая и Одесская.

Напомним, на территории Одесской области правоохранители провели операцию по блокированию доступа к российским телеканалам , который осуществляли физические лица и предприниматели, специализированные на прошивке и продаже ТВ-тюнеров. Несмотря на запрет Совета национальной безопасности и обороны Украины, они вмешивались в цифровое оборудование для приема и декодирования российских программ.

Напомним, депутаты Одесской области снова оказались под вниманием Уполномоченного по защите государственного языка из-за применения негосударственного языка в работе органов местного самоуправления. В 2023 году Уполномоченный уже выявил и задокументировал 6 случаев нарушений. Среди нарушителей – председатель Белгород-Днестровского районного совета, депутаты разных уровней, городской голова Болграда. Они нарушали языковой закон, используя негосударственный язык при работе советов и комиссий.

