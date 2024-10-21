Компания в Одессе прибегла к махинациям, чтобы получить тендер на 90 млн грн: подробности

В Одессе провели тендер на реконструкцию здания общеобразовательной школы. Чиновники планировали потратить на ремонтные работы более 109 млн грн. И хотя участник тендера предложил гораздо более дешевое предложение, тендер пришлось отменить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.



Фото БЭБ

Рисковую закупку на реконструкцию здания общеобразовательной школы в г. Одесса обнаружили аналитики БЭБ в Одесской области.

Ожидаемая стоимость составила более 109 миллионов гривен, а по результатам процедуры закупки заказчик принял тендерное предложение, предоставленное предприятием в размере 90 млн грн.

Однако в ходе аналитического исследования специалисты установили, что исполнитель не отвечает квалификационным критериям. На предприятии отсутствуют работники соответствующей квалификации и опыт работы. Кроме того, чтобы улучшить свою финансовую состоятельность и, таким образом, отвечать квалификационным критериям, подрядчик намеренно завысил показатели налоговой отчетности.

Чтобы предотвратить расход бюджетных средств, аналитики направили рекомендательное письмо заказчику об отклонении предложения победителя тендера и отмене процедуры закупки. В БЭБ сообщили, что в настоящее время тендер отменен.

В бюро не сообщили, какую школу планировать ремонтировать, и какая компания получила тендер. Портал "Комментарии" выяснил, что управление капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на реконструкцию здания ООШ №39 I-III ступеней, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Успенская, 20. Ожидаемая стоимость объявлена в размере 109 316 200 грн.

На торги пришли две компании.





По данным, размещенным на платформе Prozorro, указано, что победителем признали ПАО "Ремонтно-строительный участок "Одесглавпочстач" с предложением в размере 100 999 999 грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одесской области отменили тендер на 80 млн грн. Что планировали покупать, читайте по ссылке.



