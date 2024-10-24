Каникулы не для всех: почему некоторые школьники Одесчины не будут отдыхать на следующей неделе

Осенние каникулы в 2024 году в Одесской области стартуют 28 октября. Это первый отдых для учащихся в новом учебном году, но график каникул может отличаться в зависимости от решения педагогических советов школ. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Осенние каникулы. Фото из открытых источников

При принятии сроков каникул учитывают эпидемиологическую ситуацию, вопросы безопасности и температурные условия в классах.

Таким образом, с понедельника 508 школ области приступят к неделе отдыха. Еще 26 учебных заведений запланировали каникулы на ноябрь, а 86 школ решили перенести осенние каникулы на январь 2025 года. Такое решение связано с реалиями военного времени — в связи с возможными трудностями зимой некоторые общины стремятся максимально эффективно работать до наступления холодов. Большинство школ, перенесших каникулы, расположены в Болградском районе.

В настоящее время есть просьба к родителям позаботиться о безопасности детей во время осенних каникул. Желаю всем ресурсного и безопасного отдыха! – говорится в сообщении.

Напомним, по данным столичных властей, осенние каникулы для столичных школьников начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, какие мероприятия планируется провести для школьников в период осенних каникул.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что осенние каникулы у школьников Харькова в этом году будут, однако подземные школы будут продолжать работать.

Узнать подробнее, когда начнутся каникулы в Харькове и как будут работать подземные школы, можно по ссылке .