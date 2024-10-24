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Каникулы не для всех: почему некоторые школьники Одесчины не будут отдыхать на следующей неделе

Даты каникул в школах региона варьируются из-за специфики военного времени

сегодня, 17:59
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Амбарцумян Анна

Осенние каникулы в 2024 году в Одесской области стартуют 28 октября. Это первый отдых для учащихся в новом учебном году, но график каникул может отличаться в зависимости от решения педагогических советов школ. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Каникулы не для всех: почему некоторые школьники Одесчины не будут отдыхать на следующей неделе

Осенние каникулы. Фото из открытых источников

При принятии сроков каникул учитывают эпидемиологическую ситуацию, вопросы безопасности и температурные условия в классах.

Таким образом, с понедельника 508 школ области приступят к неделе отдыха. Еще 26 учебных заведений запланировали каникулы на ноябрь, а 86 школ решили перенести осенние каникулы на январь 2025 года. Такое решение связано с реалиями военного времени — в связи с возможными трудностями зимой некоторые общины стремятся максимально эффективно работать до наступления холодов. Большинство школ, перенесших каникулы, расположены в Болградском районе.

В настоящее время есть просьба к родителям позаботиться о безопасности детей во время осенних каникул. Желаю всем ресурсного и безопасного отдыха! – говорится в сообщении.

Напомним, по данным столичных властей, осенние каникулы для столичных школьников начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, какие мероприятия планируется провести для школьников в период осенних каникул.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что осенние каникулы у школьников Харькова в этом году будут, однако подземные школы будут продолжать работать.

Узнать подробнее, когда начнутся каникулы в Харькове и как будут работать подземные школы, можно по ссылке .



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Источник: https://t.me/odeskaODA/7227
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