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Финансовый директор агропредприятия Одесчины предстанет перед судом

Должностные лица компании планировали переправлять неучтенный ячмень и рапс через порты Одесской области

сегодня, 16:13
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Амбарцумян Анна

Одесская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт по финансовому директору сельскохозяйственного предприятия. Его обвиняют в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Финансовый директор агропредприятия Одесчины предстанет перед судом

Экспорт сельскохозяйственной продукции. Фото: БЭБ

По данным следствия, должностное лицо сознательно не внесло в налоговую отчетность за первое полугодие 2024 года часть прибыли от экспорта 22 тысяч тонн рапса и ячменя, которые были отправлены морским путем в Европу. Прибыль компании и размер проданной продукции существенно превосходили официально задекларированные суммы. Поэтому размер налогов, которые должны быть уплачены, был значительно занижен.

Как следствие, государственный бюджет недополучил более 33 миллионов гривен. В настоящее время ущерб государству уже полностью возмещен.

Действия финансового директора агропредприятия наказываются штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, еще один финансовый директор одесского предприятия будет судить за уклонение от уплаты налогов на сумму более 27 миллионов гривен. Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по нему по факту умышленного сокрытия доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Также "Комментарии" писали, что детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении брокера , подделавшего документы на перемещение за пределы таможенной территории Украины, с сокрытием от таможенного контроля, лесоматериалов запрещенных к вывозу.



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Источник: https://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=370426
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