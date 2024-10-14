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Есть жертвы и пострадавшие: РФ попала в Одессе в судно под флагом Палау

В Одессе раздалось около четырех мощных взрывов

сегодня, 13:29
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Амбарцумян Анна

Сегодня, 14 октября, РФ атаковала Одессу баллистической ракетой. оккупанты попали в портовую инфраструктуру. В результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

Есть жертвы и пострадавшие: РФ попала в Одессе в судно под флагом Палау

Ракетная атака. Фото из открытых источников

В результате сегодняшнего удара по портовой инфраструктуре повреждены сухогруз под флагом Палау, гражданское судно под флагом Белиз и лоцманский катер. Один человек погиб и двое пострадали, – говорится в сообщении.

Ранее в Одесской области, как и в других южных регионах Украины, объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов. По данным Воздушных сил ВСУ, была высока вероятность атаки со стороны России, что и повлекло массовое оповещение. Одесситы услышали сирены тревоги около полудня, после чего услышали взрывы.

Напомним, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

Кроме того, в ночь на 25 сентября 2024 года российские войска снова атаковали Одесщину, применив четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные с воздушного пространства над Черным морем, и 32 ударных беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано, что пуски дронов производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Для отражения вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Во время противовоздушного боя удалось сбить 28 ударных дронов Shahed и четыре управляемые ракеты Х-59/69.



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