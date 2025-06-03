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Взрывы в Одессе: что известно о ночной атаке

Оккупанты ночью атаковали Одессу «шахедами»

3 июня 2025, 07:50
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Недилько Ксения

Сегодня ночью в Одессе раздавались мощные взрывы из-за очередной атаки вражеских ударных БПЛА. В результате ударов повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию одесского городского головы Геннадия Труханова.

Взрывы в Одессе: что известно о ночной атаке

Последствия обстрела Одессы. Фото: ГСЧС

"На месте работает оперативный штаб, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета, а также компенсации по программе еВосстановление. Коммунальные службы приступят к восстановительным работам и уборке", – сообщил мэр Одессы.

По данным ГСЧС Одесщины, четыре человека травмированы в результате атаки на Одесщину.

Из-за атаки вспыхнули пожары, из которых самая масштабная была в складских помещениях с продуктами питания.

В частном секторе сгорели два автомобиля, повреждены гаражи и дома.

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Взрывы в Одессе: что известно о ночной атаке - фото 10
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Взрывы в Одессе: что известно о ночной атаке - фото 12

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ночью под массированной атакой неизвестных БПЛА оказались оккупированные части Запорожья и Херсонщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

"В итоге — тотальный блекаут и отключение электроэнергии по всей оккупированной Запорожской и значительной части Херсонской областей. Численные поражения мест базирования и хранения техники с разной степенью последствий. Предварительно поражено до 44 объектов, которые россияне используют в качестве мест базирования или лечения. Реальная картина станет понятна ближе к вечеру.

Это самый большой удар по оккупированным территориям за все время с 2022 года. В результате это значительно усложнило попытку наступления на Запорожье из-за потерь и обезвреживания логистики и инфраструктуры. Кроме того, подключение к ЗАЭС откладывается минимум в месяц из-за необходимости глобальных ремонтов уничтоженных подстанций", – отметил Андрющенко.



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