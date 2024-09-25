Четыре ракеты и более 30 "шахедов": последствия ночной атаки РФ по Одесской области

В ночь на 25 сентября 2024 года российские войска снова атаковали Одесщину, применив четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные с воздушного пространства над Черным морем, и 32 ударных беспилотника типа Shahed. Зафиксировано, что пуски дронов производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



Атака дронами и ракетами. Фото коллаж comments.ua

Для отражения вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Во время противовоздушного боя удалось сбить 28 ударных дронов Shahed и четыре управляемые ракеты Х-59/69. Еще четыре вражеских беспилотника исчезли с радаров в разных регионах Украины. По состоянию на утро информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Системы противовоздушной обороны работали во многих регионах Украины, в частности, в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

В Одесском районе ракета, предварительно, Х-59/69 попала по открытой территории. Произошло возгорание сухой травы на площади 100 м2. Пожар оперативно ликвидирован. Обломками повреждены два двигавшихся рядом грузовика. Погибших и пострадавших нет. Правоохранители фиксируют последствия атаки, – отметил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Обстрелы Одесской области

Одещина была атакована ракетами, направленными на энергетические и гражданские объекты региона. В результате этого террористического акта ранения получили четыре человека, среди них 10-летний мальчик.

11 августа 2024 года силы противовоздушной обороны на юге Украины уничтожили вражеский разведывательный дрон "ZALA" и четыре ударных беспилотника "Ланцет". Кроме того, враг запустил по югу две баллистические ракеты.

Ночью 24 июля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на припортовую и гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате обстрелов был поврежден жилой пятиэтажный дом, три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Враг продолжает свою тактику точечных ударов. 22 июля был нанесен очередной ракетный удар по Одесской области, вновь нацелившись на гражданские объекты.

Оккупанты атаковали регион баллистической ракетой. Удар был совершен по припортовой инфраструктуре Одесской области. Повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который ликвидировали. В результате атаки погибли и ранены.