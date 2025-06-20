Атака РФ на Одессу: в городе многочисленные пожары, под завалами могут быть люди

В ночь на 20 июня на фоне угрозы российских ударных беспилотников в Одессе прогремели взрывы, в городе возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Взрывы в Одессе. Фото: из открытых источников

"Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города в результате попадания дрона горит многоэтажка", – отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Также он сообщил, что, по предварительной информации, пострадали два человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным мэрии, в центре города повреждены многоэтажные дома, автомобили и корпуса вузов. На побережье из-за падения ударного БПЛА вспыхнул пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации.

Позже городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате вражеской атаки БПЛА на Одессу вспыхнул пожар, который фактически уничтожил 4-этажный дом, под завалами могут быть люди.

"В результате попадания ударного беспилотника вспыхнул масштабный пожар, который буквально уничтожил жилой четырехэтажный дом. Обрушились перекрытия и стены, под завалами могут находиться люди", – отметил мэр города.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Одессе в результате массированной ночной атаки дронов пострадали как минимум 13 человек. Здания получили значительные повреждения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

Одесская ОВА опубликовала фото, на которых зафиксированы последствия ночной атаки россиян на город.



