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Атака по судну в порту Одесчины: количество жертв сильно возросло

Число погибших в результате ракетного удара по Одесчине возросло до девяти

сегодня, 13:02
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Амбарцумян Анна

До девяти выросло количество жертв вражеской атаки на портовую инфраструктуру Одесчины, произошедшую 9 октября. Трое сотрудников порта, получивших тяжелые ранения, скончались в больнице. Еще семь пострадавших находятся на лечении. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Атака по судну в порту Одесчины: количество жертв сильно возросло

Атака по судну. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, согласно ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Согласно данным следствия, вечером 9 октября вооруженные силы РФ совершили ракетный обстрел, в результате которого погибли шесть человек на месте, а восемь получили ранения. Повреждено гражданское судно под флагом Панамы, которое находилось в зоне атаки.

Напомним, 7 октября судно "OPTIMA" под флагом Палау стало мишенью российского баллистического удара в порту Одессы. Об этом сообщил Алексей Кулеба, Вицепремьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий.

Он уточнил, что в результате нападения погиб один человек, а пятеро иностранных граждан, членов экипажа, получили ранения и находятся под контролем. Судно прибыло в порт для загрузки, однако стало объектом российского обстрела через несколько часов.

Кроме того, российские войска в очередной раз нанесли удар по украинской инфраструктуре, повредив гражданское судно в порту Южный, загруженное кукурузой для экспорта. В ночь на 6 октября под огонь попало судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис, на борту которого находилось около 6 тысяч тонн украинской кукурузы. К счастью, 15 членов экипажа, граждане Египта и Сирии, не пострадали.



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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/26680
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