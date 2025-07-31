Зверский удар по Киеву: РФ могла атаковать столицу новым оружием

Во время атаки по Киеву в ночь на 31 июля российские войска, предварительно, применили реактивные "Шахеды". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Удар по Киеву. Фото: Телеграф

Министр отметил, что беспилотники "заходили" на столицу с разных сторон и после того, как вроде бы все успокоилось, через час пошла ракетная атака.

"Есть предварительная информация, что были реактивные "Шахеды", которые уже не первый раз применяются по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины, города Киева. Сколько их было, именно реактивных "Шахедов", сейчас считают специалисты", — рассказал Клименко.

Министр также проинформировал, что всего 6 ракет попали по жилым и коммунальным объектам города Киева.

Говоря о попадании в Святошинском районе, Игорь Клименко отметил, что в разрушенном подъезде, который на половину уничтожен, насчитывалось 56 квартир.

Также министр сообщил, что за жизнь 6-го мальчика более двух часов боролись врачи. Впрочем, его не спасли. Он погиб вместе со своей мамой.

Сейчас, по предварительной информации, под завалами в Киеве могут находиться до 10 человек.

"Когда был взрыв, некоторые находились прямо в кроватях, а некоторые в коридорах. Их завалило. Они падали и их заваливало бетонными плитами", — прокомментировал Клименко удар по дому в Святошинском районе.

По его информации, попадание вражеской ракеты по девятиэтажке было прямым. Где-то в районе 5-го этажа. А обгоревшие листья на деревьях показывают траекторию попадания ракеты в дом.

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