Зверский удар по Киеву: РФ могла атаковать столицу новым оружием

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Кравцев Сергей
Во время атаки по Киеву в ночь на 31 июля российские войска, предварительно, применили реактивные "Шахеды". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр внутренних дел Игорь Клименко.
Удар по Киеву. Фото: Телеграф
Министр отметил, что беспилотники "заходили" на столицу с разных сторон и после того, как вроде бы все успокоилось, через час пошла ракетная атака.
Министр также проинформировал, что всего 6 ракет попали по жилым и коммунальным объектам города Киева.
Говоря о попадании в Святошинском районе, Игорь Клименко отметил, что в разрушенном подъезде, который на половину уничтожен, насчитывалось 56 квартир.
Также министр сообщил, что за жизнь 6-го мальчика более двух часов боролись врачи. Впрочем, его не спасли. Он погиб вместе со своей мамой.
Сейчас, по предварительной информации, под завалами в Киеве могут находиться до 10 человек.
По его информации, попадание вражеской ракеты по девятиэтажке было прямым. Где-то в районе 5-го этажа. А обгоревшие листья на деревьях показывают траекторию попадания ракеты в дом.
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