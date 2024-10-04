Жестокое убийство в Киеве: что стало мотивом преступления (ФОТО)

В столице 51-летнюю женщину убили из-за драгоценностей и автомобиля. Злоумышленника задержали в соседней области. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.



Убийство в Киеве. Фото Нацполиции

Правоохранители получили уведомление об убийстве женщины от родственников погибшей. Они забили тревогу, когда 51-летняя местная жительница перестала выходить на связь. Приехав в квартиру, нашли тело погибшей со следами насильственной смерти. В ходе расследования полицейские установили, что женщина скончалась от механической асфиксии, а из дома исчезли ее драгоценности и автомобиль Toyota Land Cruiser.

По подозрению в совершении тяжкого преступления задержан 27-летний мужчина. Он прятался в Чернигове, в подвале одной из многоэтажек.

“Как оказалось, нападавший познакомился с потерпевшей и имел с ней непродолжительные отношения. В день убийства женщина пригласила мужчину к себе домой, где он напал на нее и задушил веревкой, а после содеянного — забрал из дома все наличные, драгоценности и уехал в Чернигов на автомобиле погибшей. Там фигурант сменил номерные знаки на авто и перекрасил его в другой цвет", – рассказали о деталях преступления правоохранители.

Следователи изъяли вещественные доказательства и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику сообщили о подозрении по п. 6 ч. 2 ст. 115 – умышленное убийство по корыстным мотивам и ч. 3 ст. 289 – незаконное завладение транспортным средством.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. За совершенное мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве неизвестный устроил стрельбу на улице.



