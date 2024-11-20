Языковой скандал задел театр: почему Кремень резко раскритиковал спектакль

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Кречмаровская Наталия
Языковой омбудсмен Тарас Кремень раскритиковал один из спектаклей столичного театра "Сузір'я" за использование русского языка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Киев24".
Спектакль "Постель брать будете?" в театре "Сузір'я". Фото: theatre.com
Кремень отметил, что о наличии русского языка в театральных постановлениях администрация должна предупреждать зрителя заранее. Языковой скандал в столичном театре разразился из-за того, что актриса говорит на русском языке в спектакле "Постель брать будете?".
Уполномоченный по вопросам языковой политики Тарас Кремень отметил, что по замыслу авторов героиня говорит по-русски, но до конца спектакля переходит на украинский язык. По его мнению, и по закону Украины о наличии русского языка в театральных постановлениях администрация должна предупреждать зрителя заранее.
Тем временем на критику языкового омбудсмена отреагировал основатель театра Алексей Кужельный. Он пояснил, что смысл спектакля заключается в том, что главная героиня — русскоязычная женщина, которая из-за своей влюбленности начинает общаться на украинском. Кужельный отметил, что такие истории важны, ведь в реальной жизни их должно становиться все больше. По его словам, роль театра состоит в том, чтобы тактично помогать русифицированным людям избавляться от комплексов и переходить на родной язык.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сентябре в Ивано-Франковске приступили к реализации инициативы языковых инспекторов. Языковые патрули начали работать в конце октября 2024 года. Узнать подробнее о полномочиях языковых инспекторов можно по ссылке.
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