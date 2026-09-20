Взрывы в Киеве и области: дроны РФ атакуют столицу - детали

Киев и область 20 сентября оказались под атакой российских беспилотников. В столице работали силы противовоздушной обороны, а мэр Виталий Кличко предупредил о новых группах БПЛА, входящих в город.

Взрывы в Киеве. Фото иллюстративное

Виталий Кличко в 13:12 сообщил о работах противовоздушной обороны в Киеве из-за атаки российских дронов.

"В столице работают силы ПВО. Новые БПЛА заходят на столицу. Находитесь в безопасных местах!" – написал Кличко.

На момент сообщения мэра информации о последствиях атаки непосредственно в Киеве не было. Горожане призвали не покидать укрытие и следить за официальными сообщениями.

В то же время, последствия российской атаки уже зафиксировали в Киевской области. В Фастовском районе поврежден склад промышленного предприятия в Боярке и частное предприятие в селе Новоселки. Об этом сообщила Боярская городская территориальная община.

По предварительной информации, в Боярке повреждены кровля и окна многоквартирного дома. В результате работы ПВО обломки также повредили проезжую часть и хозяйственное здание. Повреждения получили состав готовой продукции промышленного предприятия и отдельные объекты городской инфраструктуры. В Новоселках зафиксировали попадание в частное предприятие. По данным общины, пострадавших в результате утренней атаки нет. В некоторых районах Боярки могли возникнуть перебои с электроснабжением.

Атака произошла после почти непрерывных воздушных тревог в Киевской области на протяжении предыдущих суток. Регион регулярно остается целью российских ударных дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что к октябрю Киев ждет абсолютный ад: раскрыт мрачный план РФ по удару по столице.