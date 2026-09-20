Вибухи в Києві та області: дрони РФ атакують столицю - деталі

Київ та область 20 вересня опинилися під атакою російських безпілотників. У столиці працювали сили протиповітряної оборони, а мер Віталій Кличко попередив про нові групи БПЛА, які заходять у місто.

Вибухи в Києві. Фото ілюстративне

Віталій Кличко о 13:12 повідомив про роботи протиповітряної оборони в Києві через атаку російських дронів.

"У столиці працюють сили ППО. Нові БПЛА заходять на столицю. Перебувайте в безпечних місцях!" — написав Кличко.

Станом на момент повідомлення мера інформації про наслідки атаки безпосередньо в Києві не було. Містян закликали не залишати укриття та стежити за офіційними повідомленнями.

Водночас наслідки російської атаки вже зафіксували в Київській області. У Фастівському районі пошкоджені склад промислового підприємства у Боярці та приватне підприємство в селі Новосілки. Про це повідомила Боярська міська територіальна громада.

За попередньою інформацією, у Боярці пошкоджені покрівля та вікна багатоквартирного будинку. Унаслідок роботи ППО уламки також пошкодили проїжджу частину та господарську будівлю. Пошкоджень зазнали склад готової продукції промислового підприємства та окремі об'єкти міської інфраструктури. У Новосілках зафіксували влучання у приватне підприємство. За даними громади, постраждалих унаслідок ранкової атаки немає. Водночас у деяких районах Боярки могли виникнути перебої з електропостачанням.

Атака відбулася після майже безперервних повітряних тривог на Київщині протягом попередньої доби. Регіон регулярно залишається ціллю російських ударних дронів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що до жовтня на Київ чекає абсолютне пекло: розкрито похмурий план РФ щодо удару по столиці.