Взрывы и пожары в Киеве: куда попали оккупанты

В результате падения обломков вражеских дронов в Деснянском районе возникли пожары, есть пострадавшая. Позже стало известно о сгоревшей базе отдыха. Как передает портал "Комментарии", начальник КГВА Тимур Ткаченко подтвердил падение обломков вражеских дронов в Деснянском районе.

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

По информации киевских властей в результате вражеской атаки в Деснянском районе Киева пострадала женщина. Она находится под наблюдением медиков, которые оперативно ей оказывают помощь на месте.

Впоследствии стало известно, что в результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха.

Читайте также на портале "Комментарии" — утром 25 апреля спасатели закончили поисково-спасательные работы на месте уничтоженного россиянами жилого дома в Святошинском районе Киева – эта атака унесла жизни 12 человек. Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

"В Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте российской атаки по жилому дому. Погибло 12 человек, 87 пострадавших", – сообщили спасатели.

В то же время аварийно-восстановительные работы не прекращаются и сегодня. Спасатели разбирают поврежденные строительные конструкции. Всего в операции задействовано 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС.

Отметим, в ночь на 24 апреля украинская столица подверглась комбинированной атаке оккупантов.

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