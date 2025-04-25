Поисковые работы на месте уничтоженного РФ дома в Киеве завершили: сколько погибших

Утром 25 апреля спасатели закончили поисково-спасательные работы на месте уничтоженного россиянами жилого дома в Святошинском районе Киева – эта атака унесла жизни 12 человек. Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

Поисковые работы на месте уничтоженного дома в Киеве. Фото: из открытых источников

"В Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте российской атаки по жилому дому. Погибло 12 человек, 87 пострадавших", – сообщили спасатели.

В то же время аварийно-восстановительные работы не прекращаются и сегодня. Спасатели разбирают поврежденные строительные конструкции. Всего в операции задействовано 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС.

Отметим, в ночь на 24 апреля украинская столица подверглась комбинированной атаке оккупантов.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров о мирном соглашении и активных порывах США заморозить войну в ночь на 24 апреля российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. В результате ударов есть погибшие, множество раненых. Российские пропагандисты в очередной раз распространяют заявления о том, что все удары якобы направлены только по "военным объектам", а гибель гражданских – это "следствие работы украинской ПВО". Какая настоящая цель очередного акта террора со стороны РФ? Может ли он повлиять на позицию США, которые, похоже, уже видят в Москве союзника? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



