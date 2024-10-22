Выдержит ли мобильная связь в Киеве зимние блекауты: ответ КГГА

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Черновалова Кристина
В Киеве активно работают над тем, чтобы даже при отключениях электроэнергии мобильная связь оставалась стабильной. Во время брифинга в Медиацентре Украины заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев поделился, что городские власти совместно с мобильными операторами принимают меры для поддержки бесперебойной GSM-связи.
Киев готовится к зиме: стабильная GSM-связь даже без света
Пантелеев объяснил, что все три главных оператора мобильной связи в Киеве провели работу по установке генераторов и аккумуляторов на базовых станциях. Это позволяет поддерживать мобильную связь даже тогда, когда происходит отключение света.
Однако интернет-связь остается уязвимой: когда у людей исчезает свет, они переключаются на мобильный интернет, что может приводить к перегрузке сети.
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