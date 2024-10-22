Выдержит ли мобильная связь в Киеве зимние блекауты: ответ КГГА

В Киеве активно работают над тем, чтобы даже при отключениях электроэнергии мобильная связь оставалась стабильной. Во время брифинга в Медиацентре Украины заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев поделился, что городские власти совместно с мобильными операторами принимают меры для поддержки бесперебойной GSM-связи.

Киев готовится к зиме: стабильная GSM-связь даже без света

Пантелеев объяснил, что все три главных оператора мобильной связи в Киеве провели работу по установке генераторов и аккумуляторов на базовых станциях. Это позволяет поддерживать мобильную связь даже тогда, когда происходит отключение света.

Однако интернет-связь остается уязвимой: когда у людей исчезает свет, они переключаются на мобильный интернет, что может приводить к перегрузке сети.

“Если говорить об интернет-связи, то когда идет обесточивание, люди теряют интернет дома, все пользуются мобильным интернетом, и он тоже перегружается, и мы это понимаем. Поэтому задача для каждого оператора это то, чтобы у бесперебойной была GSM-связь по городу во время отключений, и те резервные элементы питания, которые установлены, чтобы они работали, чтобы подвозили своевременно горючее, перенаправляли, обслуживали, и чтобы мы не теряли связь , по крайней мере, GSM”, – отметил Петр Пантелеев.

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