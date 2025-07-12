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Впервые в Охматдете: посмертное донорство детских органов при обстреле

Несмотря на взрывы и сирены: в Охматдете впервые провели посмертное донорство — спасены три ребенка

12 июля 2025, 13:37
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Ткачова Марія

В Киевском Охматдете произошло историческое событие — впервые за время существования больницы команда медиков вместе с психологами смогла получить согласие родителей на посмертное донорство органов от ребенка. Это сложное, но очень важное решение позволило спасти жизнь трем тяжелобольным детям.

Впервые в Охматдете: посмертное донорство детских органов при обстреле

Посмертное донорство детских органов при обстреле

В конце прошлой недели в больницу доставили 4-летнюю девочку из Житомирской области. К сожалению, в ночь на 10 июля врачи вынуждены были констатировать смерть головного мозга. Для семьи это был страшный удар, но даже в такой момент родители согласились сделать сверхчеловеческий шаг — разрешить пересадку органов.

После согласия началась сложная работа специалистов Охматдета, Украинского центра трансплант-координации и Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕДИСТ). Все происходило ночью, под звуки взрывов, воздушной тревоги и атак дронов. Но каждая минута была важна — органы не могут долго находиться вне тела.

Печень досталась 16-летней девушке с болезнью Вильсона-Коновалова. Она находилась в реанимации с первым статусом экстренной. Пересадка была ее единственным шансом выжить.

Почки получил 14-летний мальчик, более 7 месяцев живший на диализе в Охматдете.

Сердце уехало в Институт сердца Минздрава Украины — его пересадили 12-летней девочке, которая также имела критическое состояние.

Все операции продолжались более 13 часов. В процесс были вовлечены десятки медиков, трансплантологов, анестезиологов, координационных служб и спецподразделений, которые обеспечивали безопасность и логистику даже во время ракетной атаки.

Это первый случай в истории Охматдета, когда под одной крышей была проведена полная процедура: от диагностики смерти мозга до трансплантации органов. И вместе с тем — это новая надежда для сотен детей, ожидающих шанса жить.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Москва и Минск планируют разработать собственную модель искусственного интеллекта, которая будет работать не по западным стандартам, а в соответствии с идеологией и "ценностями", приемлемыми для обоих режимов. Об этом заявил госсекретарь так называемого Союзного государства Сергей Глазьев на международной конференции.



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Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Npnxz64hGK8dx5x18wzunpTMnsxUtCDKz9WfDYFtt6GVYY2pzYVrjAUMmZFFM1tbl&id=100057396672346
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