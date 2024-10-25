Воздушная атака на Киев: дрон попал в многоэтажный дом (ОБНОВЛЕНО)

Оккупанты обстреливают Киев ударными дронами. Один дрон попал в многоэтажный дом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевского городского головы Виталия Кличко.



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“В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно вражеский БпЛА попал в жилой дом. Экстренные службы направляются на место. Подробности со временем”, – написал он.

Позже глава города добавил, что в Соломенском районе, в высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. По словам мэра города, на месте работают экстренные службы.

Местные паблики сообщают, что в доме, куда попал вражеский дрон, разрушены две квартиры, огромные дыры в стенах дома после удара.

По данным мэра столицы, в доме в Соломенском районе, куда попал вражеский БпЛА, — пожар. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах. "Все экстренные службы на месте," — отметил он.

В воздушных силах ВС Украины предупреждали об угрозе обстрела ударными дронами. "Шахеды" на Киевщине — курсом на Киев. Несколько групп "шахедов" в Черниговской области — курсом на запад”, — сообщили в Воздушных силах.

По уточненной информации Киевской городской военной администрации, в многоквартирном доме в Соломенском районе проводится эвакуация жителей. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, есть информация о падении обломков на открытой местности в Шевченковском районе. Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется”, – сообщили в КГВА.

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