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"Война" с маршрутками в Киеве: перевозчикам запретят работать в столице

Количество штрафов в Киеве стремительно увеличивается: кого и за что штрафуют

сегодня, 13:15
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Кречмаровская Наталия

В Киеве проводили проверку пассажирских и грузовых перевозчиков, которую Киевская городская военная администрация объявила в январе 2025 года.

"Война" с маршрутками в Киеве: перевозчикам запретят работать в столице

Иллюстративное фото

Проверки, как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, продолжались две недели и дальше будут продолжаться в плановом режиме.

По словам начальника военной администрации, особое внимание уделялось наиболее загруженным магистралям города пересадочным узлам, как автостанции, станции метро и т.д. Ткаченко сообщил, что инспекторы, в рамках проведения мероприятий, провели 548 проверок грузовиков и 765 проверок пассажирского транспорта частных перевозчиков.

“По результатам инспекции выявлено 96 нарушений грузоперевозок на общую сумму 1 223 830 грн. На пассажирском транспорте – 148 нарушений на сумму 2437120 грн. На каждый из них составлены соответствующие материалы. Суммарно штрафные санкции за период инспекции составили 3660950 грн”, — сообщил начальник КГВА.

Среди основных нарушений при осуществлении грузовых перевозок, по его словам, выявили следующие:

  • отсутствие разрешительных документов;

  • нарушение режима труда и отдыха;

  • превышение габаритно-весовых параметров

Относительно пассажирских перевозок, как рассказал Ткаченко, чаще всего инспекторы фиксировали следующие нарушения:

  • отсутствие разрешительных документов у водителей пассажирского транспорта;

  • несоблюдение режима труда и отдыха.

Ткаченко отметил, что по результатам проверки поручил Коммунальной службе перевозок и профильному заместителю главы КГГА проверить частных перевозчиков Киева на соблюдение надлежащего технического состояния подвижного состава. Также, по словам начальника КГВА, в случае выявления системных нарушений будут применены против таких перевозчиков жесткие санкции.

"Сознательные нарушители должны быть отлучены от работы на столичных улицах", — подчеркнул Ткаченко.

Напомним, в Киеве, как писал портал "Комментарии", значительные проблемы с транспортной сферой.



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Источник: https://www.facebook.com/timurtkachenko/posts/pfbid021h3868Zr9GT65mgVbHPYEid8qaJdnpUHKed79CAefGWvNGFW3s9bMy6tTRAQpG3Jl
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