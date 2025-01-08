Война не мешает "зарабатывать": чиновника в Киеве поймали на присвоении миллионов

Война, как оказалось, не помеха на пути обогащения для некоторых чиновников. Очередной коррупционный случай обнаружили в "Киевпасстрансе" — бывшему чиновнику объявили о подозрении.

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В Киевской городской прокуратуре отметили, что сообщено о подозрении бывшему начальнику Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры КП "Киевпасстранс" в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Ему инкриминируют завладение 1,8 млн грн во время ремонта общежития КП "Киевпасстранс".

"Следствием установлено, что в июне 2022 года КП "Киевпасстранс" и подрядная организация заключили договор на выполнение строительных работ по капитальному ремонту общежития КП "Киевпасстранс". В дальнейшем, подозреваемый, по предварительному сговору с директором подрядной организации, достоверно зная, что работы в выполнении не в полном объеме и стоимость фактически выполненных работ завышена, подписал акты приемки строительных работ”, — объяснили причину объявления подозрения прокуратуре.

Отмечается, что согласно заключению эксперта, стоимость выполненных работ завышена более чем на 1,8 млн гривен, чем столичному бюджету нанесен ущерб на эту сумму.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.









Напомним, что в Киеве остается ужасной ситуация с транспортом — в столице, как сообщил портал "Комментарии", работает "маршруточная мафия". Эксперты убеждены, что теневой рынок перевозок — коррупционная кормушка чиновников. КГГА и дальше прикрывает коррупционные схемы, оставляя транспортный сектор недореформированным. Валидаторы могли бы сделать денежные потоки прозрачными, но это очевидно не в интересах "хозяев рынка".



