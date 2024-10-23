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Главная Новости Регионы Киев Вместо тепловизоров, систем РЭБ или дронов мягкие игрушки и спички: киевлянин цинично обманул военных
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Вместо тепловизоров, систем РЭБ или дронов мягкие игрушки и спички: киевлянин цинично обманул военных

В столице мошенник обманул военных, их родных и волонтеров на 280 тыс. грн

23 октября 2024, 15:07
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Кречмаровская Наталия

Житель Киева через Интернет продавал несуществующие товары для военных. Он обманул не менее 23 человек. За свои действия злоумышленник предстанет перед судом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Вместо тепловизоров, систем РЭБ или дронов мягкие игрушки и спички: киевлянин цинично обманул военных

Фото Киевской городской прокуратуры

“Днепровская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт по обвинению в мошенничестве 26-летнего киевлянина, который через сеть Интернет продавал несуществующие товары для военных (ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

В ходе следствия установили, что подозреваемый в социальных сетях искал объявление дружин военнослужащих, волонтеров, а также самих военных, которые искали, где приобрести тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение. Злоумышленник уверял, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь приобрести все эти вещи. Предоплату за товары он принимал на свою банковскую карту.

“Получив деньги, мужчина создавал товарно-транспортную накладную через личный кабинет в почтовом приложении, данные которой присылал покупателям в подтверждение того, что он действительно что-нибудь отправил. В посылки вместо заказанных товаров он цинично вкладывал мягкие игрушки, пластиковые стаканы, спички, пустые коробки”, — сообщили в прокуратуре.

Отправив такую посылку, псевдоволонтер переставал выходить на связь с покупателями.

Также он выдавал себя за военнослужащего, якобы находящегося в зоне боевых действий. Таким образом, он собирал деньги на ремонт автомобиля.

В ходе досудебного расследования было установлено, что он обманул 23 человека на общую сумму 280 тыс. грн.

"Санкция статей предусматривает наказание в виде штрафа от 3000 до 4000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет", — уточнили в прокуратуре.


Вместо тепловизоров, систем РЭБ или дронов мягкие игрушки и спички: киевлянин цинично обманул военных - фото 2
Вместо тепловизоров, систем РЭБ или дронов мягкие игрушки и спички: киевлянин цинично обманул военных - фото 3



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что как в Киеве чиновник присвоил бюджетные средства.




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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=372646&fbclid=IwY2xjawGFuKhleHRuA2FlbQIxMAABHbFi0rHTWmTj3TRat4vQId1iQ-Z4vc5CJ1aXt3CNfq_wTUUHUn2nPdYK0Q_aem_ieMj0tEHXnnzvsAvMfYESQ
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