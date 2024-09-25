В трех районах Киева более чем на сутки отключат газ: адреса

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Кречмаровская Наталия
В АО Киевгаз жителей Шевченковского, Подольского и Оболонского районов с предупреждением. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию компании.
Иллюстративное фото
"В связи с проведением плановых работ по замене оборудования, 26 сентября с 9:00 по 27 сентября 18:00 распределение газа будет временно прекращено", — сообщили в "Киевгазе".
Будут отключать газ в трех районах по следующим адресам:
Подольский район:
ул. Алексея Терехина, 7
ул. Кирилловская, 103
ул. Копыловская, 69, 38, 1/7
ул. Сырецкая, 33, 25А, 37
пер. Бондарский, 3
ул. Петропавловская, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37
ул. Елены Телиги, 12Б
пер. Рясный, 17, 24
Шевченковский район:
ул. Рижская, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А
ул. Дорогожицкая, 20
ул. Ольжича, 25
ул. Владимира Сальского, 19, 4
ул. Бакинская, 30, 6/2, 22
ул. Максима Берлинского, 12
ул. Вавиловых, 3, 10
ул. Щусева, 29/5
ул. Олешковская, 8/1
Оболонский район:
просп. Степаны Бандеры, 11
“Жителей указанных домов просим перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами. Возобновление газораспределения будет осуществляться при отсутствии нарушений Правил безопасности систем газоснабжения”, — говорится в сообщении компании.
Также к жителям указанных домов обратились с просьбой предоставить представителям АО Киевгаз беспрепятственный доступ ко всем газифицированным помещениям домов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве готовятся к началу отопительного сезона. Подавать тепло начнут в соответствии с погодными реалиями — когда среднесуточная температура трое суток не будет превышать 8 градусов тепла. Готов ли Киев к зиме, читайте по ссылке.
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