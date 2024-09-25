В трех районах Киева более чем на сутки отключат газ: адреса

В АО Киевгаз жителей Шевченковского, Подольского и Оболонского районов с предупреждением. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию компании.



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"В связи с проведением плановых работ по замене оборудования, 26 сентября с 9:00 по 27 сентября 18:00 распределение газа будет временно прекращено", — сообщили в "Киевгазе".

Будут отключать газ в трех районах по следующим адресам:

Подольский район:

ул. Алексея Терехина, 7

ул. Кирилловская, 103

ул. Копыловская, 69, 38, 1/7

ул. Сырецкая, 33, 25А, 37

пер. Бондарский, 3

ул. Петропавловская, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37

ул. Елены Телиги, 12Б

пер. Рясный, 17, 24

Шевченковский район:

ул. Рижская, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А

ул. Дорогожицкая, 20

ул. Ольжича, 25

ул. Владимира Сальского, 19, 4

ул. Бакинская, 30, 6/2, 22

ул. Максима Берлинского, 12

ул. Вавиловых, 3, 10

ул. Щусева, 29/5

ул. Олешковская, 8/1

Оболонский район:

просп. Степаны Бандеры, 11

“Жителей указанных домов просим перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами. Возобновление газораспределения будет осуществляться при отсутствии нарушений Правил безопасности систем газоснабжения”, — говорится в сообщении компании.

Также к жителям указанных домов обратились с просьбой предоставить представителям АО Киевгаз беспрепятственный доступ ко всем газифицированным помещениям домов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве готовятся к началу отопительного сезона. Подавать тепло начнут в соответствии с погодными реалиями — когда среднесуточная температура трое суток не будет превышать 8 градусов тепла. Готов ли Киев к зиме, читайте по ссылке.



