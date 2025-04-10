В столице возгорания и разрушения: что известно о массированной атаке России

В результате атаки вражеских БПЛА в Киеве возник пожар и есть разрушения в нескольких районах. Спасательные службы сразу же направились на места. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Удар по Киеву. Фото ГСЧС

Глава Киевской ГВА рассказал, что произошло возгорание из-за вражеской дроновой атаки. Оно зафиксировано в Голосеевском районе столицы.

"Предварительно вследствие падения обломков сбитого БПЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе", — говорится в публикации главы КГВА в Telegram-канале.

Позже Ткаченко рассказал, что в Дарницком районе Киева в результате падения обломков было разрушено частное здание.

"Предварительно заблокирован человек. На место направляются спасатели", — сообщил чиновник.

Еще позже киевские власти уточнили, что в Голосеевском районе обломки БПЛА противника упали на территорию складских помещений.

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Вопрос о ситуации с ПВО в Киеве задали начальнику Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко. Однако он отказался комментировать ситуацию.

"Я не хотел бы комментировать публично этот вопрос. Единственное, что я могу сказать, что работа ведется титаническая. И все, кто выполняют ежедневно боевые задачи – это настоящие герои. Поэтому, по моему мнению, нам есть всегда куда улучшать ситуацию, потому что это война. И знаю точно, что эта работа".

Также начальник КГВА не ответил на вопрос, может ли он активизировать вопрос увеличения количества мобильных огневых групп, улучшения их оснащения.



