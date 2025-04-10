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В столице возгорания и разрушения: что известно о массированной атаке России

Возгорания и разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах столицы

сегодня, 06:48
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Кравцев Сергей

В результате атаки вражеских БПЛА в Киеве возник пожар и есть разрушения в нескольких районах. Спасательные службы сразу же направились на места. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В столице возгорания и разрушения: что известно о массированной атаке России

Удар по Киеву. Фото ГСЧС

Глава Киевской ГВА рассказал, что произошло возгорание из-за вражеской дроновой атаки. Оно зафиксировано в Голосеевском районе столицы.

"Предварительно вследствие падения обломков сбитого БПЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе", — говорится в публикации главы КГВА в Telegram-канале.

Позже Ткаченко рассказал, что в Дарницком районе Киева в результате падения обломков было разрушено частное здание.

"Предварительно заблокирован человек. На место направляются спасатели", — сообщил чиновник.

Еще позже киевские власти уточнили, что в Голосеевском районе обломки БПЛА противника упали на территорию складских помещений.

Читайте также на портале "Комментарии" — киевляне заметили некоторые изменения при отражении российских атак — дроны могут долететь до центра Киева. Горожане жалуются, что сбивают вражеские беспилотники возле домов, в результате атак разрушены квартиры и даже жертвы. 

Вопрос о ситуации с ПВО в Киеве задали начальнику Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко. Однако он отказался комментировать ситуацию.

"Я не хотел бы комментировать публично этот вопрос. Единственное, что я могу сказать, что работа ведется титаническая. И все, кто выполняют ежедневно боевые задачи – это настоящие герои. Поэтому, по моему мнению, нам есть всегда куда улучшать ситуацию, потому что это война. И знаю точно, что эта работа".

Также начальник КГВА не ответил на вопрос, может ли он активизировать вопрос увеличения количества мобильных огневых групп, улучшения их оснащения.    




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