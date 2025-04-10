В столице возгорания и разрушения: что известно о массированной атаке России

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Кравцев Сергей
В результате атаки вражеских БПЛА в Киеве возник пожар и есть разрушения в нескольких районах. Спасательные службы сразу же направились на места. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Удар по Киеву. Фото ГСЧС
Глава Киевской ГВА рассказал, что произошло возгорание из-за вражеской дроновой атаки. Оно зафиксировано в Голосеевском районе столицы.
Позже Ткаченко рассказал, что в Дарницком районе Киева в результате падения обломков было разрушено частное здание.
Еще позже киевские власти уточнили, что в Голосеевском районе обломки БПЛА противника упали на территорию складских помещений.
Читайте также на портале "Комментарии" — киевляне заметили некоторые изменения при отражении российских атак — дроны могут долететь до центра Киева. Горожане жалуются, что сбивают вражеские беспилотники возле домов, в результате атак разрушены квартиры и даже жертвы.
Вопрос о ситуации с ПВО в Киеве задали начальнику Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко. Однако он отказался комментировать ситуацию.
Также начальник КГВА не ответил на вопрос, может ли он активизировать вопрос увеличения количества мобильных огневых групп, улучшения их оснащения.
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