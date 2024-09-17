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В Киевской области ухудшается состояние воды: есть ли угроза для Киева

В Киевской области пока не фиксируют мор рыбы

17 сентября 2024, 09:51
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Кречмаровская Наталия

Загрязненная вода из Черниговской области дошла до Киевской области. Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает портал "Комментарии".

В Киевской области ухудшается состояние воды: есть ли угроза для Киева

Иллюстративное фото

На вечер 16 сентября она подтвердила, что основная масса загрязненной воды уже пересекла границу с Киевской областью. Однако концентрация загрязнения, по ее словам, намного меньше, чем наблюдалась в реках Сейм и Десна в Сумской и Черниговской областях.

Министр уточнила, что пятно загрязнения фиксируется фрагментарно, а не общей концентрацией, как это было в начале.

“Мы стараемся постоянно контролировать ситуацию. Сейчас у нас незначительное ухудшение воды фиксируется. Как раз в селах Летки и Рожны Киевской области, наблюдается небольшая мутность воды, фрагментарное загрязнение, но со значительными разрывами. И также, что важно, что пока не фиксируем замор рыбы или других биоресурсов в реках”, — отметила Светлана Гринчук.

Министр также сообщила, что в пункте водозабора Киева качество воды остается без существенных изменений, угрозы для питьевого водоснабжения отсутствуют.

В Министерстве также отметили, что по данным "Киевводоканала" и оценкам ученых, очистные сооружения "Киевводоканала" справятся с загрязнением в случае его дохода загрязненного участка до точек водозабора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экологи назвали одну из возможных причин загрязнения рек Сейм и Десна. Кто виноват в экологической катастрофе на территории Украины, читайте по ссылке.



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Источник: https://www.facebook.com/EnvironmentalofUkraine/videos/1046282707076304/?locale=ru_RU
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