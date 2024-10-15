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В Киевской области разоблачили схему уклонения от мобилизации: отсрочку получить более 50 мужчин

Мужчины платили за "зачисление" в аспирантуру от 5 до 10 тыс. долларов

сегодня, 18:16
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Кречмаровская Наталия

Сотрудники учебного заведения в Киевской области помогали военнообязанным избегать мобилизации. Злоумышленникам сообщили о подозрении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской областной прокуратуры.

В Киевской области разоблачили схему уклонения от мобилизации: отсрочку получить более 50 мужчин

Фото Киевской областной прокуратуры

О подозрении сообщили троим работникам частного учебного заведения. Им инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Следствие установило, что заместитель директора учебного заведения вместе со своими сотрудниками с января 2024 помогали военнообязанным избежать мобилизации. Они оформляли мужчин якобы для обучения в аспирантуру. Такие услуги стоили им от 5 до 10 тыс. долларов США. Правоохранители зафиксировали более 50 таких фактов.

У подозреваемых провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли удостоверения аспирантов, списки военнообязанных, а также записи о суммах полученных денежных средств.

Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины.

Организатору схемы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, еще двум подозреваемым – домашний арест.

В Киевской области разоблачили схему уклонения от мобилизации: отсрочку получить более 50 мужчин - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине продолжается военное положение и мобилизация, в рамках которых мужчинам мобилизационного возраста без соответствующих разрешений запрещено пересекать государственную границу. Однако мужчины находят легальные способы уехать за границу, однако потом не возвращаются. Узнать подробнее о проблемах можно по ссылке.



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Источник: https://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=372104
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