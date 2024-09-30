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В Киевской области продают опасный обогреватель: какую угрозу он представляет

Опасный товар изымается из обращения

сегодня, 16:08
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Кречмаровская Наталия

При подготовке к отопительному сезону украинцы среди прочего покупают оборудование для отопления в помещении. Розничные сети предлагают широкий ассортимент такого товара, но не все модели могут быть безопасными. В Госпродпотребслужбе Киевской области предупредили об опасном тепловентиляторе, сообщает портал "Комментарии".

В Киевской области продают опасный обогреватель: какую угрозу он представляет

Иллюстративное фото

В службе рассказали, что тепловентилятор ТМ ARDESTO, модель: FHK-2000 GY проверили в соответствующей лаборатории.

"По результатам проведенной экспертизы установлено, что продукция не отвечает требованиям стандартов по ее безопасности, в частности, изоляция токопроводящих частей тепловентилятора не обеспечивает надежную защиту пользователя от поражения электрическим током, а крепление шнура недостаточно надежно", — сообщили о результатах проверки в Госпродпотребслужбе.

В службе отметили, что в результате проведенных испытаний указанную модель тепловентилятора признали представляющей серьезный уровень угрозы общественным интересам вследствие ее несоответствия установленным требованиям. В службе отметили, что принимаются меры по изъятию тепловентилятора ТМ ARDESTO модель: FHK – 2000 GY из обращения.

Потребителей призывают уведомлять Госпродпотребслужбу в случае обнаружения продажи указанного товара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине идет подготовка к отопительному сезону. В прифронтовые области передали 600 генераторов разной мощности на случай блэкаутов. На каких объектах будут использовать полученное оборудование и где будет светло, читайте по ссылке.




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Источник: https://dpssko.gov.ua/blog/2024/09/30
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