В Киевской области продают опасные зарядные устройства (ФОТО)

Зарядные устройства для подзарядки гаджетов – приборы, которыми большинство граждан пользуются постоянно. Однако не все устройства могут быть безопасными. В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области проверили зарядные устройства и обнаружили опасные, сообщает портал "Комментарии".



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Экспертизы образцов продукции на соответствие требованиям ДСТУ провели в рамках государственного рыночного надзора во время проверок характеристик продукции с целью проведения экспертизы (испытания).

Проверили:

ТМ HOCO, 2.4А, модель: С12, штриховой код: 6957531063094, производитель: Китай,

ТМ DENMEN, модель: DС 01, 2.4А, артикул: 1445696, дата изготовления: май 2023 года, штриховой код: 9869208124793, производитель: Китай

“По результатам проведенных ГП “Укрметртестстандарт” испытаний установлено, что указанные зарядные устройства не отвечают требованиям безопасности по защите от поражения электрическим током, физической травмы или другого повреждения, которые могут быть вызваны прямым или косвенным электрическим контактом. Материал кожуха не обеспечивает защиту от пожара, что может возникнуть вследствие воздействия внешних факторов”, — сообщили о результатах проверок.









В Госпродпотребслужбе отметили, что опасный товар изъяли в обращении.

Также Главное управление обратилось к потребителям с оговоркой от использования этих зарядных устройств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Госпродпотребслужбе перед отопительным сезоном проверили обогреватели. Какой прибор оказались опасными, читайте по ссылке.



