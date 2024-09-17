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В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха: какая опасность существует

Концентрация каких опасных веществ превышена в воздухе

сегодня, 17:17
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Кречмаровская Наталия

Синоптики предупредили об ухудшении состояния атмосферного воздуха в столице. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Украинского гидрометеорологического центра.

В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха: какая опасность существует

Киев. Иллюстративное фото

"По данным стационарных пунктов наблюдения УкрГМЦ за состоянием атмосферного воздуха 17 сентября 2024 среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве превышает предельно допустимые концентрации (ПДК)", — предупредили об угрозе киевлян синоптики.

Также специалисты отметили, что в следующие дни, 18 и 19 сентября, ситуация не улучшится – содержание диоксида азота в воздухе будет превышать критический уровень – 5 предельно допустимых концентраций. Такой воздух может оказывать негативное влияние на самочувствие людей.

Причиной ухудшения воздуха называют сухую и теплую погоду. "Теплая и сухая погода будет способствовать накоплению других загрязняющих веществ (диоксида серы и формальдегида) в приземном слое воздуха", — уточнили в гидрометцентре.

Воздух в столице станет чище 20-22 сентября. Тогда, по прогнозам, северный ветер и понижение температуры в ночные и утренние часы будут способствовать постепенному уменьшению концентраций загрязняющих веществ.

Тем временем в приложении “Киев Цифровой” о проблемах с состоянием воздуха не сообщают. Состояние воздуха оценивают как хорошее.

В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха: какая опасность существует - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что загрязненная вода из Черниговской области дошла до Киевской области. По словам экспертов, концентрация загрязнения значительно меньше, чем была в Сейме и Десне раньше. Однако специалисты готовятся к возможному ухудшению ситуации с водоснабжением. Подробнее об угрозах читайте по ссылке.




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Источник: https://www.facebook.com/UkrHMC/videos/496057196685032/?locale=uk_UA
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