В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха: какая опасность существует

Синоптики предупредили об ухудшении состояния атмосферного воздуха в столице. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Украинского гидрометеорологического центра.



Киев. Иллюстративное фото

"По данным стационарных пунктов наблюдения УкрГМЦ за состоянием атмосферного воздуха 17 сентября 2024 среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве превышает предельно допустимые концентрации (ПДК)", — предупредили об угрозе киевлян синоптики.

Также специалисты отметили, что в следующие дни, 18 и 19 сентября, ситуация не улучшится – содержание диоксида азота в воздухе будет превышать критический уровень – 5 предельно допустимых концентраций. Такой воздух может оказывать негативное влияние на самочувствие людей.

Причиной ухудшения воздуха называют сухую и теплую погоду. "Теплая и сухая погода будет способствовать накоплению других загрязняющих веществ (диоксида серы и формальдегида) в приземном слое воздуха", — уточнили в гидрометцентре.

Воздух в столице станет чище 20-22 сентября. Тогда, по прогнозам, северный ветер и понижение температуры в ночные и утренние часы будут способствовать постепенному уменьшению концентраций загрязняющих веществ.

Тем временем в приложении “Киев Цифровой” о проблемах с состоянием воздуха не сообщают. Состояние воздуха оценивают как хорошее.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что загрязненная вода из Черниговской области дошла до Киевской области. По словам экспертов, концентрация загрязнения значительно меньше, чем была в Сейме и Десне раньше. Однако специалисты готовятся к возможному ухудшению ситуации с водоснабжением. Подробнее об угрозах читайте по ссылке.



