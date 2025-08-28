В Киеве увеличилось количество погибших после удара РФ: среди них 4 детей

18 человек, среди которых 4 детей, погибли и десятки получили ранения в результате массированного удара страны-агрессора по Киеву ночью 28 августа.

Разрушенная многоэтажка в Киеве. Фото: Андрей Ермак

Спасательная операция продолжается целые сутки. После 15.00 в ГСЧС сообщили, что спасатели извлекли из-под завалов 5-этажного дома еще одно тело, таким образом количество погибших возросло до 18 человек, из них – 4 ребенка. Психологи оказали помощь 115 пострадавшим.

Утром глава МВД Игорь Клименко сообщал, что 10 человек считаются без вести пропавшими.

в Киеве в результате масштабной атаки Российской Федерации были зафиксированы разрушения в разных районах города. Была разрушена пятиэтажка. Фото последствий опубликовал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

В КГВА отметили, что в результате вражеской атаки зафиксированы многочисленные повреждения, пострадавшие и погибшие. Дарницкий район: повреждения по меньшей мере 6 локациях. В том числе значительные повреждения в жилых 5-ти, 16-ти этажных домах. Есть значительные разрушения, идет спасательная операция. Также пострадал частный жилой дом.

Кроме этого, поврежден детский сад. Днепровский район: пострадала жилая 25-этажка, повреждены частные автомобили во дворах. Возник пожар в офисном здании. Соломенский район: пострадал частный жилой дом. Шевченковский район: повреждения по меньшей мере на трех локациях. Среди них пострадало офисное здание.

