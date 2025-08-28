Киев в руинах после удара РФ: есть погибшие, среди них дети

В Киеве в результате масштабной атаки Российской Федерации были зафиксированы разрушения в разных районах города. Была разрушена пятиэтажка. Как передает портал "Комментарии", фото последствий опубликовал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

Разрушенная многоэтажка в Киеве. Фото: Андрей Ермак

"Все, что нужно знать о государстве-террористе, Путине и их "стремлении" к миру", — подписал Ермак фото.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил у себя в Telegram, что на месте поражений в результате российского комбинированного удара работают экстренные службы. К сожалению, есть жертвы. На данный момент 4 погибших, среди которых 2 детей, и более 20 раненых.

Среди погибших – 14-летняя девушка. Среди пострадавших по меньшей мере пятеро детей от 7 до 17 лет.

В КГВА отметили, что в результате вражеской атаки зафиксированы многочисленные повреждения, пострадавшие и погибшие.

Дарницкий район: повреждения по меньшей мере 6 локациях. В том числе значительные повреждения в жилых 5-, 16-ти этажных домах. Есть значительные разрушения, идет спасательная операция. Также пострадал частный жилой дом. Кроме этого, поврежден детский сад.

Днепровский район: пострадала жилая 25-этажка, повреждены частные автомобили во дворах. Возник пожар в офисном здании.

Соломенский район: пострадал частный жилой дом.

Шевченковский район: повреждения по меньшей мере на трех локациях. Среди них пострадало офисное здание.

