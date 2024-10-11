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В Киеве уничтожили озеро, а деньги на восстановление присвоили

Работы по восстановлению озера не провели, что привело к его уничтожению

сегодня, 17:25
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Кречмаровская Наталия

В Киеве бывший руководитель коммунального предприятия присвоил средства на восстановлении озера Синее — ему объявили о подозрении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.

В Киеве уничтожили озеро, а деньги на восстановление присвоили

Фото Нацполиции

В столице разоблачили факты хищения госсредств. В правонарушении подозревают бывшего и.о. генерального директора столичного учреждения в сговоре с другими должностными лицами. По данным полиции, необходимые работы по ревитализации озера не провели, что привело к уничтожению водоема. Фигуранту объявили о подозрении по одному из преступных эпизодов – в присвоении более 134 тыс. грн.

“По материалам следствия, бывший и.о. генерального директора предприятия в 2019 году под предлогом расчистки озера присвоил 134400 грн путем заключения договора с ООО на выполнение указанных работ. Однако фактически они исполнены не были”, — говорится в сообщении полиции.

В ходе расследования дела выяснили, что такое бездействие привело к ухудшению экологического состояния озера Синее. Это подтверждено выводами комплексной судебной инженерно-экологической и инженерно-гидрогеологической экспертизы.

Полиция проводит расследование в рамках открытых уголовных производств по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 242 (Нарушение правил охраны вод) и ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

За хищение средств бывший руководитель коммунального предприятия получил подозрение в совершении преступления в соответствии с ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса. За совершенное подозреваемому грозит до восьми лет заключения.

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Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на строительстве колумбарной стены в Киеве присвоили 900 тыс. грн.




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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/pryvlasnyv-biudzhetni-koshty-na-vidnovlennia-ozera-synie-u-kyievi-politsiia-oholosyla-pidozru-eksochilnyku-komunalnoho-pidpryiemstva
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