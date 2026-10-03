В Киеве сообщили об ударе по Северному мосту: что произошло после атаки

Утро 3 октября в Киеве началось с воздушной тревоги и взрывов. Около 06:38 власти объявили предупреждение из-за угрозы ударных беспилотников, а примерно через 20 минут стало известно о попадании в Северный мост. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Удар дрона по Северному мосту в Киеве. Фото: из открытых источников

На место происшествия направлены экстренные службы. Информация о характере повреждений и возможных последствиях атаки уточняется.

Удар повлиял и на работу общественного транспорта. Из-за перекрытия Северного моста с задержками курсируют автобусы №21, 73, 101 и 114, а также троллейбусы №29, 30, 31 и 47. Об изменениях движения сообщил "Киевпасстранс".

Атака произошла на фоне серии ударов по мостовой инфраструктуре Киева. В последние дни российские войска неоднократно атаковали Южный мост. Первый удар, по данным украинской стороны, произошел 1 октября – тогда мост атаковали двумя беспилотниками. Сообщалось о повреждении дорожного полотна, защитного ограждения метрополитена и других элементов конструкции.

В ночь на 2 октября Южный мост вновь оказался под атакой, после чего днем последовал еще один удар.

Новая атака на Северный мост усилила нагрузку на транспортную систему столицы. Точные масштабы повреждений Северного моста и последствия для его дальнейшей эксплуатации пока устанавливаются.

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