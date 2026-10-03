У Києві повідомили про удар по Північному мосту: що сталося після атаки

Ранок 3 жовтня у Києві розпочався з повітряної тривоги та вибухів. Близько 06:38 влада оголосила попередження через загрозу ударних безпілотників, а приблизно через 20 хвилин стало відомо про влучення в Північний міст. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Удар дрону по Північному мосту у Києві. Фото: з відкритих джерел

На місце події направлено екстрені служби. Інформація про характер пошкоджень та можливі наслідки атаки уточнюється.

Удар вплинув і роботу громадського транспорту. Через перекриття Північного мосту із затримками курсують автобуси №21, 73, 101 та 114, а також тролейбуси №29, 30, 31 та 47. Про зміни руху повідомив "Київпастранс".

Атака сталася на тлі серії ударів по бруківці Києва. Останніми днями російські війська неодноразово атакували Південний міст. Перший удар, за даними української сторони, відбувся 1 жовтня – тоді міст атакували двома безпілотниками. Повідомлялося про пошкодження дорожнього полотна, захисну огорожу метрополітену та інші елементи конструкції.

У ніч на 2 жовтня Південний міст знову опинився під атакою, після чого вдень був ще один удар.

Нова атака на Північний міст посилила навантаження транспортної системи столиці. Точні масштаби пошкоджень Північного мосту та наслідки для його подальшої експлуатації наразі встановлюються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська почали бити мостами у Києві – під атакою опинився Південний міст. Експерти попереджають, що Росія хоче "розірвати місто". Портал "Коментарі" запитав штучного інтелекту, чи вдасться такий план ворогові і якими будуть наслідки.



