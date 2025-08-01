В Киеве снова из из-под завалов достали тела людей: число погибших выросло в разы

Количество жертв российского удара по украинской столице в ночь на 31 июля возросло до 27 человек. Среди них – трое детей. Как передаёт портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС в Телеграмм.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

"В течение ночи и утром спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет", — сообщили спасатели.

Также по состоянию на утро 1 августа известно, что в результате обстрела пострадали 159 человек, из них – 16 детей. Психологи ГСЧС оказали помощь 112 людям.

"С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков. К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники. Работы продолжаются", — рассказали спасатели.

Отметим, российские оккупационные войска сегодня ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по украинской столице.

Под ударом оказалась жилая застройка. Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых постройках. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки. В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара по киевскому дому.

Читайте также на портале "Комментарии" — реагируя на последствия массированного удара российских войск по Киеву в ночь на 31 июля, Дональд Трамп резко раскритиковал действия Кремля.

"То, что делает Россия, – отвратительно", – сказал Трамп.



