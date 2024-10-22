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В Киеве разоблачили схему присвоения средств: перед судом предстанет чиновник (ФОТО)

Действия чиновника и оценщиков нанесли ущерб бюджету столицы в размере 330 тыс. грн

22 октября 2024, 17:28
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Кречмаровская Наталия

Очередную незаконную схему разоблачили в столице. За нанесение ущерба городскому бюджету на 330 тысяч гривен перед судом предстанет директор одного из Департаментов КГГА и два оценщика. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.

В Киеве разоблачили схему присвоения средств: перед судом предстанет чиновник (ФОТО)

Фото Нацполиции

“Следователи завершили расследование в отношении директора Департамента коммунальной собственности КГГА и двух оценщиков, организовавших преступную схему по незаконному возмещению средств за ремонт коммунального помещения. Обвинительные акты направлены в суд для дальнейшего разбирательства”, — говорится в сообщении.

Схему присвоения бюджетных средств разоблачили в июле текущего года. В ходе расследования выяснилось, что Департамент коммунальной собственности КГГА и благотворительный фонд заключили договор аренды нежилого помещения с целью дальнейшей приватизации. При двухстороннем согласии арендатор осуществил ремонт, подлежащий компенсации.

“Для оценки ремонтных работ были привлечены директор общества и его сотрудница, которые должны были проверить соответствие возмещенных работ. Однако они внесли ложные данные в официальную документацию, что привело в дальнейшем к безосновательной выплате из городского бюджета около 330 тысяч гривен”, — уточнили в столичной полиции.

Директору Департамента сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 – служебная халатность, а двум оценщикам по ч. 3 ст. 365-2 – злоупотребление полномочиями оценщика с целью получения неправомерной выгоды и ч. 3 ст. 358 – подделка официальных документов Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за эти правонарушения может достигать восьми лет лишения свободы.

В Киеве разоблачили схему присвоения средств: перед судом предстанет чиновник (ФОТО) - фото 2
В Киеве разоблачили схему присвоения средств: перед судом предстанет чиновник (ФОТО) - фото 3
В Киеве разоблачили схему присвоения средств: перед судом предстанет чиновник (ФОТО) - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал о коррупционном скандале в КГГА.




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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/u-kyievi-sudytymut-dyrektora-departamentu-ta-otsiniuvachiv-za-zbytky-miskomu-biudzhetu-na-330-tysiach-hryven
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