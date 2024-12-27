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В Киеве просят не выбрасывать елки на свалку

В этом году в столице увеличат количество пунктов приема елок

27 декабря 2024, 15:27
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Недилько Ксения

Со 2 января в Киеве начнут работу пункты приема новогодних деревьев. В этом году город увеличил их количество до 78 , сообщают в КГГА.

В Киеве просят не выбрасывать елки на свалку

Переработка елок в Киеве

Собранные елки и сосны пойдут на экологическую утилизацию для использования в зеленом хозяйстве города.

Их измельчают на щепу и впоследствии используют для мульчирования лунок молодых деревьев.

До утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений.

Полный список адресов и график приема – на сайте.

Напомним, портал "Комментарии" писал, есть ли падение елки плохой приметой, и что это может означать для следующего года?

Елка давно символизирует силу жизни, надежду и обновление. Она всегда ассоциировалась с зеленой энергией, которая остается даже в холодное время года. Считается, что украшения на елке притягивают благополучие и счастье домой, а огоньки освещают путь к новым свершениям. В народных традициях любое неожиданное событие, связанное с новогодними атрибутами, может иметь символическое содержание. Поэтому падение елки иногда воспринимается как знак, указывающий на возможные изменения или вызовы.

Также "Комментарии" писали, как на Гавайях праздничная атмосфера получила неожиданный поворот, когда работники магазина в городе Хило нашли 60-сантиметровую змею внутри транспортного контейнера с новогодними елками. Инцидент произошел при разгрузке праздничных деревьев, отправившихся на остров.

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Гавайев (HDOA), сотрудники заметили большую рептилию среди деревьев и мгновенно закрыли контейнер во избежание побега змеи. На место происшествия прибыли инспекторы отдела карантина растений и изъяли змею. Они идентифицировали рептилию как гоферовую змею — неядовитый вид, обычно обитающий на территории материковой части США. Эти рептилии могут достигать более 200 см в длину, а их добычей становятся мелкие птицы и грызуны, которых они душат обвивая своим телом.




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