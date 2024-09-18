В Киеве на АЗС выстрелили в мужчину: что известно (ФОТО)

В Киеве на АЗС выстрелом в голову неизвестный убил мужчину. Видео момента совершения убийства распространялось в пабликах. В столичной полиции сообщили детали трагедии, сообщает портал "Комментарии".



Убийство в АЗС. Фото Нацполиции

В полиции отметили, что происшествие произошло сегодня утром на автозаправочной станции в Святошинском районе. Известно, что к автомобилю мужчины подошел неизвестный и произвел выстрел. От огнестрельного ранения водитель погиб на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.

“На территории города была введена специальная полицейская операция и ориентированы все наряды полиции на поиск злоумышленника. В результате проведенных первоочередных мероприятий спецназначение полиции Киева разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, 1983 года рождения", — сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне в Киеве произошла масштабная авария. В Голосеевском районе Киева в результате ДТП пострадали 16 человек и погибла женщина.

В ходе расследования предварительно установили, что 44-летняя водительница Ford, выехала со второстепенной дороги и повернула налево. При этом она не предпочла в движении маршрутный микроавтобус Mersedes сообщением "Демовщина-Киев". В результате аварийной ситуации произошло столкновение с последующей опрокидыванием микроавтобуса. Что произошло с виновницей аварии и в каком состоянии пострадавшие, находившиеся в момент столкновения в микроавтобусе, читайте по ссылке.



