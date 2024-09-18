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В Киеве на АЗС выстрелили в мужчину: что известно (ФОТО)

Полиция задержала подозреваемого в преступлении

сегодня, 10:46
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Кречмаровская Наталия

В Киеве на АЗС выстрелом в голову неизвестный убил мужчину. Видео момента совершения убийства распространялось в пабликах. В столичной полиции сообщили детали трагедии, сообщает портал "Комментарии".

В Киеве на АЗС выстрелили в мужчину: что известно (ФОТО)

Убийство в АЗС. Фото Нацполиции

В полиции отметили, что происшествие произошло сегодня утром на автозаправочной станции в Святошинском районе. Известно, что к автомобилю мужчины подошел неизвестный и произвел выстрел. От огнестрельного ранения водитель погиб на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.

“На территории города была введена специальная полицейская операция и ориентированы все наряды полиции на поиск злоумышленника. В результате проведенных первоочередных мероприятий спецназначение полиции Киева разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, 1983 года рождения", — сообщили в полиции.

В Киеве на АЗС выстрелили в мужчину: что известно (ФОТО) - фото 2
В Киеве на АЗС выстрелили в мужчину: что известно (ФОТО) - фото 3

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне в Киеве произошла масштабная авария. В Голосеевском районе Киева в результате ДТП пострадали 16 человек и погибла женщина.

В ходе расследования предварительно установили, что 44-летняя водительница Ford, выехала со второстепенной дороги и повернула налево. При этом она не предпочла в движении маршрутный микроавтобус Mersedes сообщением "Демовщина-Киев". В результате аварийной ситуации произошло столкновение с последующей опрокидыванием микроавтобуса. Что произошло с виновницей аварии и в каком состоянии пострадавшие, находившиеся в момент столкновения в микроавтобусе, читайте по ссылке.




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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/politsiia-zatrymala-pidozriuvanoho-u-vbyvstvi-na-zapravtsi
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