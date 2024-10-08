В Киеве мужчина разгромил приемную Минсоцполитики из-за женщины (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве будут судить мужчину, разгромившего приемную граждан Министерства социальной политики Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



Фото Киевской городской прокуратуры

В прокуратуре уточнили, что в конце сентября 2024 года мужчина зашел в приемную граждан министерства и неожиданно начал стулом бить окна и опрокидывать офисную мебель и технику. Свои действия он сопровождал грубой бранью.

Работники от такого поведения посетителя выбежали на улицу и вызвали полицию. В ходе расследования дела выяснилось, что мужчина в Киеве находится проездом. На специальных учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, военной службы не проходил, официально не трудоустроен.

"Свою агрессию он объяснил жизненными неурядицами, мол, долгое время не мог познакомиться с порядочной женщиной и создать семью, а, по его мнению, государственные учреждения не желали помочь ему в этом вопросе", — сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт за совершение хулиганства в приемной граждан Министерства социальной политики Украины (ч. 1 ст. 296 УК Украины) был направлен в суд.

За хулиганство 32-летнему уроженцу Волынской области грозит наказание в виде штрафа от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или пробационный надзор до 3 лет или ограничение свободы на тот же срок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве чиновник и предприниматель разворовали бюджетные средства на съемках видео. Сколько средств присвоили злоумышленники и какое наказание грозит, читайте подробнее по ссылке.



