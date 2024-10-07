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В Киеве могут запретить генераторы: спросили киевлян

У жителей Киева спросили, что они думают об использовании генераторов

сегодня, 18:14
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Кречмаровская Наталия

В столице готовятся к возможным длительным отключениям света и проводят опрос среди горожан об использовании генераторов. Опрос продолжается в приложении "Киев цифровой", сообщает портал "Комментарии".

В Киеве могут запретить генераторы: спросили киевлян

Иллюстративное фото

“Учреждения продолжают работать во время отключений света благодаря работе генераторов. Однако генераторы шумят и загрязняют воздух. Город стремится сделать их использование удобным для всех. Расскажите о вашем отношении к генераторам на улицах города. Ответы поступят в Департамент территориального контроля и помогут разработать рекомендации по комфорту в городском пространстве”, — обратились к горожанам.

Среди вопросов:

  • Как часто в вашем районе заведения включают генераторы при отключении света?

  • Знали ли вы, что при отключениях света генераторы – главный источник электроэнергии для частных домов и для многих коммерческих заведений?

  • Что город должен внедрить в первую очередь, чтобы сделать использование генераторов более комфортным?

  • Нужно ли городу установить рекомендации по размещению генераторов?

  • Что больше всего мешает вам при работе генераторов?

В некоторых вопросах можно выбрать несколько вариантов ответа, чтобы полностью раскрыть проблему использования генераторов на улицах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украине может угрожать до 5 дней полного блэкаута. При прекращении работы любой атомной электростанции возникнет национальная каскадная авария (так называемый блэкаут). После нее минимум 3-4 дня в принципе займет подать электроэнергию в Украине. В сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а через 4-5 дней будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов.



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