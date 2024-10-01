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В Киеве масштабные ограничения движения транспорта: где запретили проезд

В Киеве сегодня перекрывают дорожное движение

сегодня, 09:05
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Кречмаровская Наталия

В столице 1 октября было введено ограничение движения транспорта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Управления государственной охраны Украины.

В Киеве масштабные ограничения движения транспорта: где запретили проезд

Иллюстративное фото

"1 октября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", — говорится в сообщении.

В Управлении госохраны обратились к горожанам с просьбой учесть указанную информацию при перемещении по городу.

Также напомнили, что военнослужащие Управления совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах при проезде автомобильным транспортом глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, находящихся в Украину с официальным визитом.

Они также могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или оставить их в соответствии с действующим законодательством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 1 октября в День Защитников и Защитниц в 9:00 состоялась общенациональная минута молчания в знак уважения и благодарности к погибшим защитникам Украины.

С 8:55 до 9:05 в Киеве работники Национальной полиции остановят движение на Майдане Незалежности и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.

Узнать подробнее о праздновании в Киеве можно по ссылке.




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Источник: https://do.gov.ua/uvaha-tymchasovi-obmezhennia-dorozhnoho-rukhu-u-kyievi-3/
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