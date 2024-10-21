В Киеве грузовик влетел в маршрутку: что с пассажирами (ОБНОВЛЕНО)

По предварительной информации, "Газель" на полной скорости въехала в маршрутку "Атаман", в которой находились пассажиры. Событие произошло в Соломенском районе Киева. Об этом сообщает полиция столицы.

ДТП в Киеве. Фото: НПУ

Пока известно о минимум четырех пострадавших. Полиция и медики продолжают работу на месте аварии. Число пострадавших уточняется.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром по улице Вадима Гетьмана. На место происшествия выехали следователи по расследованию ДТП Главка полиции, патрульные полицейские и медики.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия и выясняют все обстоятельства.

ОБНОВЛЕНО: По данным КГГА, из-за ДТП на ул. Вадима Гетьмана пострадали 9 человек, из них 7 человек госпитализированы

На остановке общественного транспорта произошло ДТП в результате столкновения грузовика с маршрутным транспортом (некоммунального автопарка).

На месте работают все экстренные службы, в том числе медики.

Спасатели деблокировали женщину, зажатую на пассажирском сиденье в маршрутном транспорте, и водителя грузовика. По информации Патрульной полиции Киева, движение транспорта затруднено в направлении Индустриального путепровода.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

оккупанты нанесли удары по Киеву: что известно

Сегодня ночью российские дроны снова пытались ударить по столице. Воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов. Российские БПЛА заходили в сторону столицы по разным направлениям. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает портал "Комментарии".

По его данным, силами всех составляющих Сил Обороны все беспилотники, а это примерно до десятка БПЛА врага, угрожавших городу, были обезврежены. В результате атаки российских ударных БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города.



