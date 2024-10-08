В Киеве чиновник и предприниматель присвоили 5 млн грн на съемках видео

В Киеве руководитель одного из коммунальных предприятий КГГА и директор ООО присвоили 5 млн грн из столичного бюджета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.



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Чиновника и предпринимателя будут судить по фактам завладения имуществом и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Обвинительный приговор прокуроры направили в суд.

Расследование установило, что обвиняемые завладели бюджетными средствами в конце 2022 года. “Они документально отразили предоставление субъектом хозяйственной деятельности услуг для коммунального предприятия, которые на самом деле не предоставлялись.

В Бюро экономической безопасности Украины сообщили, что подозреваемые объявили о проведении двух публичных тендеров. Речь шла о закупке услуг по изготовлению обучающих интерактивных видеоматериалов и приложений для телефона.

По результатам рассмотрения тендерных предложений между КНП и обществом-победителем были заключены два договора о предоставлении услуг. Общая стоимость закупки составила 5,1 млн грн.

Досудебное расследование установило, что компания-победитель, специализирующаяся на производстве видеофильмов, связана с должностными лицами коммунального предприятия.

“После заключения договора должностные лица, злоупотребляя служебным положением, еще до момента фактического предоставления услуг подписали акты выполненных работ. Часть полученных средств общество-победитель вернуло на счет КНП, а 4,5 млн грн перечислило на счет другого предприятия с признаками фиктивности за якобы предоставленные услуги по изготовлению видеоматериалов. Фактически эти услуги не предоставлялись”, — объяснили в Бюро.

Изготовленные видеоматериалы не отвечали техническим требованиям, прописанным в договоре. К тому же, видеоматериалы использовали по назначению, доступ к ним был ограничен для обычного пользователя.

Проведение соответствующих экспертиз подтвердило нанесение ущерба в размере 4,9 млн грн.



