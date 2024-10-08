В Киеве 51-летний мужчина избил пуделя: что ему будет

Сообщения о жестоком обращении с животным полицейские получили от местной жительницы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Избитая собака. Фото: НПУ

Женщина рассказала, что находилась вместе со своим домашним любимцем у почтового отделения, как в это время из него вышел мужчина и пошел в ее сторону. Песик заявительницы хотел подбежать к прохожему, поскольку очень дружелюбен и любит, чтобы его погладили. На такие действия мужчина отреагировал агрессивно и изо всех сил ударил ногой собаку по голове.

В результате удара животное получило телесные повреждения в виде ушибов и травмы мягких тканей. Полицейские разыскали нарушителя — им оказался 51-летний киевлянин.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 299 УКУ – жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Жестокое обращение с детьми в учебно-реабилитационном центре Львовской области: началось расследование

В пабликах распространилось видео жестокого обращения с детьми в одном из учебных заведений Львовской области. На кадрах видно, как воспитательница бьет ребенка железным прутом, а когда последняя оказывается на диване — продолжает ее бить кулаками, в том числе по голове.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что эта ситуация находится на его контроле. Правоохранительные органы проводят расследование.

"Мы ожидаем результатов и надеемся, оно будет беспристрастным для защиты наилучших интересов детей. Также, хочу обратить внимание, что для того, чтобы уберечь детей их необходимо переместить из указанного заведения. Поэтому ожидаю быстрых решений и действенных шагов от Львовской областной военной администрации и Службы по делам детей. Ведь нельзя жестоко и ненадлежаще обращаться с детьми. Они заслуживают соблюдения всех их прав!" – отметил Омбудсман.